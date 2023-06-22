Аналитик объяснил, почему нельзя верить видео с "ожившими" Залужным и Будановым

Украинская сторона создала видео с использованием дипфейк-технологий вместо того, чтобы предъявить миру реальных главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и его коллегу из ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Таким мнением в новом выпуске "Дайте сказать!" поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, это совсем не значит, что оба украинских военачальника мертвы, но они совершенно точно либо недееспособны, либо находятся в таком состоянии, что показывать их на фото или видео просто нельзя.

"Залужного мы с мая не видели. Вот всё, что выдаётся за его фотографии, там недавно даже показали какое-то видео, но все мы знаем, что такое технологии дипфейка. И мы видим, что нигде конкретного видео, на котором бы с ним сидел кто-то и разговаривал, нет. Так же как сейчас вбросили видео Буданова, где он сидит и отвечает на вопросы. Но, извините, у него видно, что лицо склеили из двух половинок. У него в районе скул идёт полная размытость, потому что, как ни натягивай лицо, но если тебе не хватает, условно говоря, цифры, то это всё равно будет видно. То есть видно, что он не тот Буданов, который был", — убеждён Шурыгин.