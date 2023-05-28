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28 мая, 06:26

В США объяснили, почему новое видео с Залужным — фейк

Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал фейком последнее видео с Залужным

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен не поверил в правдивость видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, опубликованные пресс-службой Минобороны Украины кадры — настоящий фейк.

"На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он на своём сайте Weapons and Strategy.

"Можно было убедительнее": Политолог отметил странности в новом видео с объявившимся Залужным

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Кроме того, Брайен обратил внимание на жесты военачальника, отметив волнообразность движений. Также экс-сотрудник Пентагона не смог вспомнить ни одного военного лидера, который бы в кадре махал рукой оператору. К слову, звука на видео, чтобы подтвердить голос Залужного, тоже нет.

"Мы живём во времена глубоких подделок, когда технология искусственного интеллекта может эмулировать практически любое видеоизображение" — отметил Брайен, назвав видео фальшивкой.

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Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.

Обложка ©

Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Николь Вербер
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