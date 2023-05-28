В США объяснили, почему новое видео с Залужным — фейк

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен не поверил в правдивость видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, опубликованные пресс-службой Минобороны Украины кадры — настоящий фейк.

"На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он на своём сайте Weapons and Strategy.

Кроме того, Брайен обратил внимание на жесты военачальника, отметив волнообразность движений. Также экс-сотрудник Пентагона не смог вспомнить ни одного военного лидера, который бы в кадре махал рукой оператору. К слову, звука на видео, чтобы подтвердить голос Залужного, тоже нет.

"Мы живём во времена глубоких подделок, когда технология искусственного интеллекта может эмулировать практически любое видеоизображение" — отметил Брайен, назвав видео фальшивкой.