В США объяснили, почему новое видео с Залужным — фейк
Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал фейком последнее видео с Залужным
Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен не поверил в правдивость видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, опубликованные пресс-службой Минобороны Украины кадры — настоящий фейк.
"На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он на своём сайте Weapons and Strategy.
Кроме того, Брайен обратил внимание на жесты военачальника, отметив волнообразность движений. Также экс-сотрудник Пентагона не смог вспомнить ни одного военного лидера, который бы в кадре махал рукой оператору. К слову, звука на видео, чтобы подтвердить голос Залужного, тоже нет.
"Мы живём во времена глубоких подделок, когда технология искусственного интеллекта может эмулировать практически любое видеоизображение" — отметил Брайен, назвав видео фальшивкой.
Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.
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