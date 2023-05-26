"Можно было убедительнее": Политолог отметил странности в новом видео с объявившимся Залужным
Эксперт Стоякин: Оправдания Киева подтверждают, что с Залужным что-то случилось
Киев невольно подтверждает, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным на самом деле что-то произошло. Особенно на это указывает последнее видео, которое можно было бы сделать убедительнее. С другой стороны, на фоне подготовки киевского режима к контрнаступлению Залужный просто может быть занят. Такое мнение высказал политолог Василий Стоякин.
По его оценке, Залужный отсутствовал в публичном поле Украины около полутора месяцев, но это заметили поздно. Причём это происходит не впервые, но раньше внимания на его исчезновения не обращали внимания. При этом, как отметил политолог, главком ВСУ и не должен постоянно быть на виду, ведь сейчас у украинской армии предостаточно дел и ему некогда давать интервью.
Украинцы сами подтвердили, что со здоровьем Залужного что-то произошло, резюмирует Стоякин. Вдруг стали публиковать разного рода оправдания и опровержения относительно состояния здоровья главкома.
"Обращает на себя внимание то, что в кадре находится один только главком, а дату съёмки озвучивает человек, который и разместил видео. Если бы с Залужным всё действительно было в порядке, то можно было сделать всё гораздо убедительнее", — порассуждал политолог в беседе с РИА ФАН.
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, а российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ и якобы перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, подписав снимок фразой: "Скоро всё узнаете". В тот же день украинский блогер Анатолий Штефан опубликовал видео с "пропавшим" главкомом ВСУ.
Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"