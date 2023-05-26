"Можно было убедительнее": Политолог отметил странности в новом видео с объявившимся Залужным

Киев невольно подтверждает, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным на самом деле что-то произошло. Особенно на это указывает последнее видео, которое можно было бы сделать убедительнее. С другой стороны, на фоне подготовки киевского режима к контрнаступлению Залужный просто может быть занят. Такое мнение высказал политолог Василий Стоякин.

По его оценке, Залужный отсутствовал в публичном поле Украины около полутора месяцев, но это заметили поздно. Причём это происходит не впервые, но раньше внимания на его исчезновения не обращали внимания. При этом, как отметил политолог, главком ВСУ и не должен постоянно быть на виду, ведь сейчас у украинской армии предостаточно дел и ему некогда давать интервью.

Украинцы сами подтвердили, что со здоровьем Залужного что-то произошло, резюмирует Стоякин. Вдруг стали публиковать разного рода оправдания и опровержения относительно состояния здоровья главкома.