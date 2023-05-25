Врач оценил риски главкома ВСУ Залужного стать "овощем" после операции
Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный может остаться в вегетативном состоянии
Состояние главнокомандующего ВСУ Валерия Залуженого зависит от тяжести ранения и поражённого участка мозга. Такое мнение высказал генеральный директор частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.
Он объяснил, что процедура трепанации, которую якобы пережил Залужный, не обязательно приводит к печальным последствиям, после неё есть возможность продолжать жить полноценно. Риски могут быть как от любой другой операции.
"Не смогли всю гематому удалить, поразился какой-то участок мозга. Осколок попал, и его не достать. Или риски его достать выше, чем в ситуации, если он остался", — сказал Авербах в беседе с 5-tv.ru.
По данным СМИ, у Залужного сахарный диабет II типа, но это якобы не влияет на состояние военного и процесс восстановления. Другие прогнозы могут быть, если осколок задел мозг. В этом случае имеет значение участок мозга, который оказался поражён. Последствия могут быть разные, в том числе потеря зрения и двигательных функций. Также Залужный может остаться в вегетативном состоянии после трепанации, считает врач.
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить разные догадки, что разозлило киевские власти и заставило их сообщать об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Хирург Александр Гоев рассказал Лайфу, что может ждать главкома ВСУ после такой операции. Сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал ранение Залужного качественной работой ВКС РФ.