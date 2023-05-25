Врач оценил риски главкома ВСУ Залужного стать "овощем" после операции

Состояние главнокомандующего ВСУ Валерия Залуженого зависит от тяжести ранения и поражённого участка мозга. Такое мнение высказал генеральный директор частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.

Он объяснил, что процедура трепанации, которую якобы пережил Залужный, не обязательно приводит к печальным последствиям, после неё есть возможность продолжать жить полноценно. Риски могут быть как от любой другой операции.

"Не смогли всю гематому удалить, поразился какой-то участок мозга. Осколок попал, и его не достать. Или риски его достать выше, чем в ситуации, если он остался", — сказал Авербах в беседе с 5-tv.ru.