В ДНР прокомментировали ранение главкома ВСУ Залужного
Советник врио главы ДНР Гагин: Ранение Залужного — качественная работа ВКС РФ
Ранение главкома ВСУ Валерия Залужного указывает на то, что ВКС России работают качественно, нанося удары по так называемым центрам принятия решений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия-1".
"Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. Во-вторых, эта ситуация всерьёз лишила украинский режим достаточно грамотного и серьёзного военачальника", — подчеркнул Гагин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти. Позже на Украине бодро отрапортовали об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом раскрыл страшную судьбу Залужного.
President.gov.ua