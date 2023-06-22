Составлен топ-5 самых "вредных" профессий
В Петербурге на стресс из-за работы чаще всего жалуются юристы и строители
Каждый третий петербуржец считает, что работа плохо отражается на его физическом и ментальном здоровье. О том, что работа негативно сказывается на физическом здоровье, заявляет каждый пятый житель Северной столицы, на ментальном — 7%. Такие результаты опроса публикует газета "Петербургский дневник".
Чаще всего об этом говорят юристы и строители. На вред ментальному здоровью жаловались специалисты в области образования, а физическому и ментальному — сотрудники из сферы бухгалтерии и финансов, транспорта и промышленности.
Самыми неприятными симптомами петербуржцы называют стресс, постоянную усталость, боли в спине и ногах и ухудшение зрения. Это обусловлено сидячей и напряжённой работой, токсичной атмосферой, ранними подъёмами, плохим режимом питания и частыми переработками.
Как отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова, "большинство корпоративных клиентов по ДМС значительно расширили наполнение программ для своих сотрудников: в них давно есть не только врачебная помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции".
Согласно результатам похожего опроса, но уже среди всех россиян, треть респондентов назвали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем. Что касается прочих факторов, то работникам с дефицитом свободного времени рекомендуют пользоваться телемедициной, которая есть как в пакетах ДМС, так и в виде отдельных продуктов.
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