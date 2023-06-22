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22 июня, 14:45

Составлен топ-5 самых "вредных" профессий

В Петербурге на стресс из-за работы чаще всего жалуются юристы и строители

Каждый третий петербуржец считает, что работа плохо отражается на его физическом и ментальном здоровье. О том, что работа негативно сказывается на физическом здоровье, заявляет каждый пятый житель Северной столицы, на ментальном — 7%. Такие результаты опроса публикует газета "Петербургский дневник".

Чаще всего об этом говорят юристы и строители. На вред ментальному здоровью жаловались специалисты в области образования, а физическому и ментальному — сотрудники из сферы бухгалтерии и финансов, транспорта и промышленности.

Самыми неприятными симптомами петербуржцы называют стресс, постоянную усталость, боли в спине и ногах и ухудшение зрения. Это обусловлено сидячей и напряжённой работой, токсичной атмосферой, ранними подъёмами, плохим режимом питания и частыми переработками.

Как отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова, "большинство корпоративных клиентов по ДМС значительно расширили наполнение программ для своих сотрудников: в них давно есть не только врачебная помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции".

Психолог посоветовала пять способов быстро сбросить усталость после рабочего дня

Психолог посоветовала пять способов быстро сбросить усталость после рабочего дня

Согласно результатам похожего опроса, но уже среди всех россиян, треть респондентов назвали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем. Что касается прочих факторов, то работникам с дефицитом свободного времени рекомендуют пользоваться телемедициной, которая есть как в пакетах ДМС, так и в виде отдельных продуктов.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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