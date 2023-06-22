Составлен топ-5 самых "вредных" профессий

Каждый третий петербуржец считает, что работа плохо отражается на его физическом и ментальном здоровье. О том, что работа негативно сказывается на физическом здоровье, заявляет каждый пятый житель Северной столицы, на ментальном — 7%. Такие результаты опроса публикует газета "Петербургский дневник".

Чаще всего об этом говорят юристы и строители. На вред ментальному здоровью жаловались специалисты в области образования, а физическому и ментальному — сотрудники из сферы бухгалтерии и финансов, транспорта и промышленности.

Самыми неприятными симптомами петербуржцы называют стресс, постоянную усталость, боли в спине и ногах и ухудшение зрения. Это обусловлено сидячей и напряжённой работой, токсичной атмосферой, ранними подъёмами, плохим режимом питания и частыми переработками.

Как отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова, "большинство корпоративных клиентов по ДМС значительно расширили наполнение программ для своих сотрудников: в них давно есть не только врачебная помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции".