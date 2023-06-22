Жена миллиардера Галицкого умерла в Италии
Супруга владельца "Краснодара" Галицкого умерла от рака в Италии
Виктория и Серей Галицкие. Обложка © соцсети
В Сети расходится видео с могилы жены миллиардера, владельца ФК "Краснодар" Сергея Галицкого, которая, предположительно, скончалась от онкологического заболевания в Италии. Официально никто из членов семьи информацию пока не подтвердил, но кадры с кладбища появились в Интернете.
Умерла жена бизнесмена Сергея Галицкого. Видео © t.me / Наш РисосовхоZ 1956–2023
Виктория в последние месяцы боролась с раком, лечение она проходила за границей. Женщина ушла из жизни 14 июня, судя по надписи на её кресте. Похоронили её в Краснодарском крае на кладбище, где нашли вечный приют её родные. На видео — надгробие с именем супруги миллиардера и другие могилы членов семьи Галицких.
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