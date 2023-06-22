Жена миллиардера Галицкого умерла в Италии

В Сети расходится видео с могилы жены миллиардера, владельца ФК "Краснодар" Сергея Галицкого, которая, предположительно, скончалась от онкологического заболевания в Италии. Официально никто из членов семьи информацию пока не подтвердил, но кадры с кладбища появились в Интернете.

Умерла жена бизнесмена Сергея Галицкого. Видео © t.me / Наш РисосовхоZ 1956–2023

Виктория в последние месяцы боролась с раком, лечение она проходила за границей. Женщина ушла из жизни 14 июня, судя по надписи на её кресте. Похоронили её в Краснодарском крае на кладбище, где нашли вечный приют её родные. На видео — надгробие с именем супруги миллиардера и другие могилы членов семьи Галицких.