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22 июня, 14:42

Жена миллиардера Галицкого умерла в Италии

Супруга владельца "Краснодара" Галицкого умерла от рака в Италии

<p>Виктория и Серей Галицкие. Обложка © соцсети</p>

Виктория и Серей Галицкие. Обложка © соцсети

В Сети расходится видео с могилы жены миллиардера, владельца ФК "Краснодар" Сергея Галицкого, которая, предположительно, скончалась от онкологического заболевания в Италии. Официально никто из членов семьи информацию пока не подтвердил, но кадры с кладбища появились в Интернете.

Умерла жена бизнесмена Сергея Галицкого. Видео © t.me / Наш РисосовхоZ 1956–2023

Виктория в последние месяцы боролась с раком, лечение она проходила за границей. Женщина ушла из жизни 14 июня, судя по надписи на её кресте. Похоронили её в Краснодарском крае на кладбище, где нашли вечный приют её родные. На видео — надгробие с именем супруги миллиардера и другие могилы членов семьи Галицких.

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Татьяна Миссуми
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