Российский экипаж МКС проведёт почти 7 часов в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили выход в открытый космос для установки новой антенны, это случилось в пятый раз за их текущее пребывание на МКС. Об этом рассказали в "Роскосмосе", а также организовали прямой эфир работы космонавтов.

"Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос. Космонавты открыли выходной люк в 17:24 по Москве. Они проведут на внешней поверхности МКС почти семь часов! Главная задача — установить на модуле "Звезда" антенну для высокоскоростной передачи информации", — говорится в тексте.

Прокопьев и Петелин уберут старую систему передачи информации с корпуса модуля и установят модернизированную модель РСПИ-М, также демонтируют аппаратуру по экологическому мониторингу, снимут планшет "Импакт" по изучению выбросов из двигателей российского сегмента МКС и заберут контейнер с образцами материалов, который пробыл в открытом космосе 19 лет.

Для Прокопьева это седьмой выход за борт МКС, у Петелина — пятый. Космонавты работают на станции с осени прошлого года, в космос совместно они выходили: 17 ноября, 19 апреля, 3 и 12 мая. Возвращение экипажа на Землю запланировано на сентябрь 2023 года.