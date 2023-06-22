Россиян предупредили, что от злоупотребления нейросетями можно отупеть

Нейросети могут плохо сказываться на когнитивных способностях мозга. Нейропсихолог нейрологопедического центра "Выше радуги" Кубат Каниметов объяснил, кому точно стоит избегать искусственного интеллекта.

Эксперт сравнил нейросети с калькулятором, которые освобождают мозг от нагрузки рутинных процедур, отнимая тем самым возможность полезной тренировки. Привычка во всём полагаться на ИИ может ослабить навык думать самостоятельно.

"Если мы говорим об использовании нейросетей в ежедневной деятельности школьников, то у этой медали появляется оборотная сторона. Когда отсутствуют некие организационные правила, которые были раньше, когда за информацией нужно было ходить в библиотеку, появляется легкодоступность знаний. Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, — объяснил Каниметов в беседе с радио Sputnik.

В заключение эксперт дал совет тем, кому по работе приходится много пользоваться нейросетями, и при этом они опасаются, что их мозг начнёт хуже справляться со своими задачами. Чтобы избежать такого развития событий, можно чаще нагружать голову в свободное время. Подойдёт изучение иностранных языков или нового материала, чтение и письмо или анализ информации. И это нужно делать систематически.