Дачникам предложили "дымный" способ защиты растений от ночных заморозков

Теплолюбивые растения нужно обязательно укрыть. Лучше всего для этого использовать лутрасил (или спанбонд) — высокопрочный нетканый синтетический материал, который прослужит несколько сезонов и надёжно защитит посевы от непогоды и вредителей. Разновидностей агротекстиля сейчас встречается множество — на любой вкус и кошелёк — и продаётся на любом рынке. Но если найти его в продаже не удалось. Макарова советует на какое-то время на ночь поставить в теплицах обогреватели.