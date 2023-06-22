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22 июня, 16:03

Дачникам предложили "дымный" способ защиты растений от ночных заморозков

Садовод Макарова посоветовала укрывать грядки на ночь из-за грядущего похолодания

Дачникам придётся потрудиться, чтобы защитить посадки во время резкого похолодания. Сразу в четырёх регионах Центральной России ожидаются заморозки, поэтому о сохранности будущего урожая стоит озаботиться заранее, советует садовод и блогер Анна Макарова.

Теплолюбивые растения нужно обязательно укрыть. Лучше всего для этого использовать лутрасил (или спанбонд) — высокопрочный нетканый синтетический материал, который прослужит несколько сезонов и надёжно защитит посевы от непогоды и вредителей. Разновидностей агротекстиля сейчас встречается множество — на любой вкус и кошелёк — и продаётся на любом рынке. Но если найти его в продаже не удалось. Макарова советует на какое-то время на ночь поставить в теплицах обогреватели.

Эксперт напомнила и о менее распространённом, старинном способе защиты, который применяли виноградари.

"В бочках разводить костры и создавать именно дымовую завесу. Такой способ есть, но о нём мало кто знает", — приводит совет садовода телеканал "360".

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Ранее Лайф сообщал, что в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до –2 °C. Испортится погода в Томске, Новосибирске и Казани. Температура снизится в Волгоградской области и Алтайском крае. Резкое похолодание обещали и жителям столичного региона, но, похоже, обошлось.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Матыцин

Марина Калегина
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