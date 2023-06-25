Не пиццей единой: Нутрициолог назвала не менее вкусные, но более полезные блюда для пикника

Лето — самое время для пикника с друзьями. Какие блюда взять с собой, чтобы было не только вкусно, но и полезно, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Фруктовый салат. По словам нутрициолога, фрукты не только напитают ваш организм витаминами, но и станут прекрасным дополнением к другим блюдам на пикнике. Готовый салат можно заправить йогуртом для разнообразия.

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Полезные сэндвичи. Врач советует использовать цельнозерновой хлеб, порезать любимые овощи или листья салата, добавить красную рыбу или варёную курицу. Отличной добавкой к начинке станет лёгкий творожный сыр. Если вы хотите плотно пообедать на природе, это лучший вариант.

Батончики. Сейчас есть очень много разных батончиков с орехами, мёдом, ягодами и фруктами, но перед употреблением нужно обязательно изучить состав. По словам Свиридовой, желательно, чтобы в составе не было сахара, консервантов и красителей. Тогда ваш перекус будет не только вкусным, но ещё и очень полезным.

Смузи. Как рассказала диетолог, смузи прекрасно утолит жажду в жаркий день: для этого можно добавить и пару кубиков льда. Чтобы напиток получился более насыщенным, можно добавить ещё и свежий ягодный сок.

Рулеты из лаваша. Свиридова рекомендует добавлять в качестве начинки сыр или ветчину или нарезать слайсами только овощи. Такое блюдо прекрасно утолит голод. Рулеты удобно переносить с собой, так как они надолго смогут сохранить форму: потуже заверните их и положите вплотную друг к другу.