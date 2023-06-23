Нутрициолог назвала топ-5 блюд, которые заставят ваш мозг работать в два раза быстрее

Каждый сталкивался с упадком сил, когда накапливается усталость, а голова не хочет соображать. При этом заставить свой мозг работать лучше можно при помощи перекусов. О том, какие продукты выбрать, Лайфу рассказала нутрициолог от Grow Food Елена Свиридова.

Первые в списке — бутерброды с лососем и сыром. Такой сытный перекус, благодаря сложным углеводам в составе, положительно повлияет на работу нейронов.

"В красной рыбе содержатся необходимые для организма жиры, которые помогут испытывать бодрость и хорошее самочувствие на протяжении дня. Также блюдо прекрасно подойдёт тем, кто хочет сбросить пару лишних килограммов к лету и привести тело в порядок", — говорит собеседница Лайфа.

Ещё один полезный перекус — творог с сухофруктами. В этом блюде содержится большое количество кальция, витаминов группы А, В и Е, которые не только помогут коже хорошо выглядеть на протяжении дня, но и смогут заставить работать мозг в два раза быстрее.

"Дело в том, что в твороге содержится необходимый витамин группы В12, который отвечает за активность и работу мозга. А сухофрукты помогут повысить в вашем организме гемоглобин, поэтому в течение дня вы не будете чувствовать сонливость и усталость", — объяснила Свиридова.

Третье полезное лакомство — смузи из шоколада и банана. В таком быстром и питательном перекусе главным компонентом станет горький шоколад. В нём содержится около 70% какао, которое улучшает кровообращение в мозге. Также учёные выяснили, что горький шоколад улучшает память, концентрацию внимания, ускоряет время решения задач. В банане же содержится большое количество магния, который помогает стабилизировать нервную систему. Поэтому, если на работе или учёбе вы испытываете стресс, подобный перекус вам необходим, советует нутрициолог.

Черничный йогурт тоже подойдёт, чтобы заставить мозг работать. Экстракт черники ускоряет кровообращение, способствует улучшению краткосрочной памяти, а также придаёт силы и энергию организму. Йогурт поможет укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ.

"Попробуйте внедрить в свою жизнь привычку: выпивайте по одному-два черничных йогурта в день. Так, напиток не только принесёт колоссальную пользу вашему организму, но и сможет освежить в летнюю жару. Вы можете сделать черничный йогурт дома, смешав классический йогурт и чернику в блендере", — дала рекомендацию Свиридова.

В летний период одним из самых полезных перекусов может стать фруктовый салат. Большое количество витаминов и полезных веществ помогут организму справиться со стрессом, получить энергию и мотивацию на день, а также улучшить настроение. Во фруктах содержатся важные для жизнедеятельности человека компоненты. Учёные выяснили, что апельсины и бананы, например, способствуют выработке мелатонина, необходимого для здорового сна.