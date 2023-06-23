Нутрициолог назвала топ-5 блюд, которые заставят ваш мозг работать в два раза быстрее
Нутрициолог Свиридова: Творог с сухофруктами поможет мозгу работать вдвое быстрее
Бутерброды с лососем и сыром. Обложка © Shutterstock
Каждый сталкивался с упадком сил, когда накапливается усталость, а голова не хочет соображать. При этом заставить свой мозг работать лучше можно при помощи перекусов. О том, какие продукты выбрать, Лайфу рассказала нутрициолог от Grow Food Елена Свиридова.
Первые в списке — бутерброды с лососем и сыром. Такой сытный перекус, благодаря сложным углеводам в составе, положительно повлияет на работу нейронов.
"В красной рыбе содержатся необходимые для организма жиры, которые помогут испытывать бодрость и хорошее самочувствие на протяжении дня. Также блюдо прекрасно подойдёт тем, кто хочет сбросить пару лишних килограммов к лету и привести тело в порядок", — говорит собеседница Лайфа.
Ещё один полезный перекус — творог с сухофруктами. В этом блюде содержится большое количество кальция, витаминов группы А, В и Е, которые не только помогут коже хорошо выглядеть на протяжении дня, но и смогут заставить работать мозг в два раза быстрее.
"Дело в том, что в твороге содержится необходимый витамин группы В12, который отвечает за активность и работу мозга. А сухофрукты помогут повысить в вашем организме гемоглобин, поэтому в течение дня вы не будете чувствовать сонливость и усталость", — объяснила Свиридова.
Третье полезное лакомство — смузи из шоколада и банана. В таком быстром и питательном перекусе главным компонентом станет горький шоколад. В нём содержится около 70% какао, которое улучшает кровообращение в мозге. Также учёные выяснили, что горький шоколад улучшает память, концентрацию внимания, ускоряет время решения задач. В банане же содержится большое количество магния, который помогает стабилизировать нервную систему. Поэтому, если на работе или учёбе вы испытываете стресс, подобный перекус вам необходим, советует нутрициолог.
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Черничный йогурт тоже подойдёт, чтобы заставить мозг работать. Экстракт черники ускоряет кровообращение, способствует улучшению краткосрочной памяти, а также придаёт силы и энергию организму. Йогурт поможет укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ.
"Попробуйте внедрить в свою жизнь привычку: выпивайте по одному-два черничных йогурта в день. Так, напиток не только принесёт колоссальную пользу вашему организму, но и сможет освежить в летнюю жару. Вы можете сделать черничный йогурт дома, смешав классический йогурт и чернику в блендере", — дала рекомендацию Свиридова.
В летний период одним из самых полезных перекусов может стать фруктовый салат. Большое количество витаминов и полезных веществ помогут организму справиться со стрессом, получить энергию и мотивацию на день, а также улучшить настроение. Во фруктах содержатся важные для жизнедеятельности человека компоненты. Учёные выяснили, что апельсины и бананы, например, способствуют выработке мелатонина, необходимого для здорового сна.
А ранее диетолог Ирина Мансурова рассказала, как сохранить здоровое пищевое поведение при хроническом стрессе. По словам эксперта, в первую очередь важно понять, что доставляет радость, кроме еды.