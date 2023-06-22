Россияне начали массово худеть из-за удалёнки

Пандемия CoViD-19 сказалась на работе фитнес-индустрии неожиданным образом из-за того, что россияне начали массово худеть во время удалёнки. Последствия не сошли на нет вместе с коронавирусом — теперь фитнес-клубам приходится вкладывать всё больше сил в борьбе за клиентов и своих сотрудников. О нескольких новых тенденциях этой сферы рассказала тренер одного из спортивных залов Москвы Анжелика Баринова.

Во-первых, онлайн-формат начал вытеснять классические офлайн-тренировки. А из-за этого происходит утечка кадров — тренеры уходят в Интернет на фриланс. При этом спортзалы привлекают новых и старых клиентов всеми имеющимися способами — акциями, выгодными картами, смарт-тренировками, занятиями в группах и экзотическим оборудованием.

"Одним словом, фитнес стал доступнее и интереснее для простого обывателя. Даже сейчас, летом, количество людей в фитнес-центрах в час пик просто зашкаливает. Люди охотно покупают карты, популярны тренировки в мини-группах по два-три человека, функциональные тренировки", — объяснила Баринова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В заключение тренер отметила ещё одну новую тенденцию — люди стали чаще интересоваться спортом не для похудения, а для корректировки здоровья. Это говорит о важности качества жизни для россиян, они хотят не только лучше выглядеть, но и лучше себя чувствовать.