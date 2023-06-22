Умер легендарный "пермский Спартак"
Умер "пермский Спартак", танцовщик и балетмейстер Кирилл Шморгонер
Кирилл Шморгонер. Фото © T.me / Пермский театр оперы и балета
Ушёл из жизни легендарный танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, ему было 83 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Пермского театра оперы и балета, где он работал.
"Пермский Спартак" — так однажды после знаменитого балетного спектакля назвал артиста Арам Хачатурян, вставший в тот вечер за дирижёрский пульт в Перми", — говорится в тексте.
Шморгонер в своё время выходил на сцену в роли Дезире из "Спящей красавицы", Альберта из "Жизели", он исполнил партии Базиля в "Дон Кихоте" и Германа в постановке по мотивам "Пиковой дамы". В 1989 году артист возглавил Пермский балет и с успехом попробовал себя в роли постановщика, за его плечами — "Танго", "Бахчисарайский фонтан", "Дама пик". В последние годы сосредоточился на педагогической деятельности.
Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет от тяжёлой и продолжительной болезни умер актёр сериалов "Тихая охота" и "Лесник" Борис Халисов. Печальное известие сообщили в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.