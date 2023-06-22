Умер легендарный "пермский Спартак"

Ушёл из жизни легендарный танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, ему было 83 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Пермского театра оперы и балета, где он работал.

"Пермский Спартак" — так однажды после знаменитого балетного спектакля назвал артиста Арам Хачатурян, вставший в тот вечер за дирижёрский пульт в Перми", — говорится в тексте.

Шморгонер в своё время выходил на сцену в роли Дезире из "Спящей красавицы", Альберта из "Жизели", он исполнил партии Базиля в "Дон Кихоте" и Германа в постановке по мотивам "Пиковой дамы". В 1989 году артист возглавил Пермский балет и с успехом попробовал себя в роли постановщика, за его плечами — "Танго", "Бахчисарайский фонтан", "Дама пик". В последние годы сосредоточился на педагогической деятельности.