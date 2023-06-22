Зеленский снял с должности посла Украины в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении чрезвычайного и полномочного посла страны в Белоруссии Игоря Кизима, который занимал эту должность с 20 февраля 2017 года. Причина этого решения на данный момент неизвестна.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", — сказано в документа на сайте лидера Незалежной.