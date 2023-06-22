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22 июня, 17:19

Зеленский снял с должности посла Украины в Белоруссии

<p>Бывший посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. Фото © Посольство Украины в Республике Беларусь</p>

Бывший посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. Фото © Посольство Украины в Республике Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении чрезвычайного и полномочного посла страны в Белоруссии Игоря Кизима, который занимал эту должность с 20 февраля 2017 года. Причина этого решения на данный момент неизвестна.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", — сказано в документа на сайте лидера Незалежной.

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А ранее стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс представил Зеленскому список из 35 коррумпированных украинских генералов и чиновников. Из них президент позже показательно уволил десять.

Андрей Бражников
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