Зеленский снял с должности посла Украины в Белоруссии
Бывший посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. Фото © Посольство Украины в Республике Беларусь
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении чрезвычайного и полномочного посла страны в Белоруссии Игоря Кизима, который занимал эту должность с 20 февраля 2017 года. Причина этого решения на данный момент неизвестна.
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", — сказано в документа на сайте лидера Незалежной.
А ранее стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс представил Зеленскому список из 35 коррумпированных украинских генералов и чиновников. Из них президент позже показательно уволил десять.