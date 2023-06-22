Премьер Моди: Индия готова внести любой вклад в восстановление мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов приложить все возможные усилия для дипломатического решения украинского конфликта. Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Пандемия CoViD и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", — сказал премьер-министр Индии во время пресс-конференции в Белом доме.

Также Моди добавил, что Индия полностью готова способствовать восстановлению мира.