Премьер Моди: Индия готова внести любой вклад в восстановление мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов приложить все возможные усилия для дипломатического решения украинского конфликта. Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"Пандемия CoViD и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", — сказал премьер-министр Индии во время пресс-конференции в Белом доме.
Также Моди добавил, что Индия полностью готова способствовать восстановлению мира.
Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. По мнению Субианто, необходимо прекратить бои, создать демилитаризованную зону в зоне СВО и ввести туда миротворцев ООН. Он также заявил, что Запад может провести свои референдумы в новых российских регионах, чтобы подтвердить желание большинства воссоединиться с Россией.