Каманцев считает мемом критику из-за совмещения нескольких должностей в РФС

"Это какая-то мемная вещь. Три должности или четыре. По большому счёту это моей деятельности ничего не добавляет и не убавляет. Я как был председателем судейского комитета, так им и оставался", — сказал Каманцев, добавив, что теперь нужно будет участвовать в заседаниях исполкома, но для общественности ничего не меняется.