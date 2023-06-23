Каманцев считает мемом критику из-за совмещения нескольких должностей в РФС
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев ответил на критику в свой адрес из-за совмещения нескольких должностей. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом "Спорт-Экспресса".
"Это какая-то мемная вещь. Три должности или четыре. По большому счёту это моей деятельности ничего не добавляет и не убавляет. Я как был председателем судейского комитета, так им и оставался", — сказал Каманцев, добавив, что теперь нужно будет участвовать в заседаниях исполкома, но для общественности ничего не меняется.
Каманцев занимает пост председателя судейского комитета, руководителя департамента судейства и председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Теперь он входит в состав исполкома федерации.
А ранее РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России по футболу Jogel. Церемония состоялась на полях ПМЭФ, подписи в документе поставили генсек РФС Максим Митрофанов и основатель Jogel Артур Мовсесян.