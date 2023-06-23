Marca: Саудовская Аравия отказалась от планов принять ЧМ-2030 по футболу

Саудовская Аравия отказалась от проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Предполагалось, что страна совместно с Грецией и Египтом подаст заявку на проведение ЧМ-2030. Однако после детального изучения возможностей саудовские власти пришли к выводу, что Испания, Португалия и Марокко уже проделали огромную работу и конкурировать здесь с ними невозможно.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд уже связался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им об этом решении.

Теперь в соперниках у Испании, Португалии и Марокко остались Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. Страна – хозяйку турнира назовут в 2024 году.