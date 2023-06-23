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22 июня, 22:38

Экс-игрок ЦСКА оценил, смог ли Гайич заменить возвращающегося в клуб Фернандеса

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: Гайич старался заменить Фернандеса, но сдал в конце

<p>Милан Гайич. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/13971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Милан Гайич. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА

Серб Милан Гайич старался заменить бывшего игрока ЦСКА Марио Фернандеса, который летом вернётся в московский клуб, однако к концу сезона сдал. Так считает бывший нападающий армейцев Валерий Масалитин.

"Понятно, что заменить игрока в полной мере невозможно. Бывает, что другой игрок хуже или лучше. Марио – вообще уникум. Гайич по-своему играл и старался заменить. Осеннюю часть он более-менее хорошо провёл, а в конце сезона уже физически подустал и даже из состава выпал", — приводит его слова "Газета.ru".

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Гайич отыграл в минувшем сезоне в 29 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о возвращении футболиста Марио Фернандеса в команду. Однако пока неизвестно, в каком качестве вернётся спортсмен.

Артур Лапсаков
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