Экс-игрок ЦСКА оценил, смог ли Гайич заменить возвращающегося в клуб Фернандеса
Экс-игрок ЦСКА Масалитин: Гайич старался заменить Фернандеса, но сдал в конце
Милан Гайич. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
Серб Милан Гайич старался заменить бывшего игрока ЦСКА Марио Фернандеса, который летом вернётся в московский клуб, однако к концу сезона сдал. Так считает бывший нападающий армейцев Валерий Масалитин.
"Понятно, что заменить игрока в полной мере невозможно. Бывает, что другой игрок хуже или лучше. Марио – вообще уникум. Гайич по-своему играл и старался заменить. Осеннюю часть он более-менее хорошо провёл, а в конце сезона уже физически подустал и даже из состава выпал", — приводит его слова "Газета.ru".
Гайич отыграл в минувшем сезоне в 29 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о возвращении футболиста Марио Фернандеса в команду. Однако пока неизвестно, в каком качестве вернётся спортсмен.