Экс-игрок ЦСКА оценил, смог ли Гайич заменить возвращающегося в клуб Фернандеса

"Понятно, что заменить игрока в полной мере невозможно. Бывает, что другой игрок хуже или лучше. Марио – вообще уникум. Гайич по-своему играл и старался заменить. Осеннюю часть он более-менее хорошо провёл, а в конце сезона уже физически подустал и даже из состава выпал", — приводит его слова "Газета.ru".