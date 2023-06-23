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23 июня, 00:19

Несколько автомобилей сгорело на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы полностью сгорело несколько автомобилей, проверяется версия поджога. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На юго-западе Москвы сгорело несколько автомобилей. Telegram / SHOT

Пожар произошëл ночью 23 июня во дворе одного из домов на улице Островитянова. Как рассказали очевидцы, возгорание началось у колеса белого "вольво", а потом пламя распространилось на соседние машины. На данный момент пожар потушен, на месте инцидента работают эксперты.

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Ранее Лайф писал, что в Кабардино-Балкарии легковушка сорвалась с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем и загорелась. По данным Госавтоинспекции МВД по региону, погибло три человека.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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