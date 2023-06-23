Несколько автомобилей сгорело на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы полностью сгорело несколько автомобилей, проверяется версия поджога. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
На юго-западе Москвы сгорело несколько автомобилей. Telegram / SHOT
Пожар произошëл ночью 23 июня во дворе одного из домов на улице Островитянова. Как рассказали очевидцы, возгорание началось у колеса белого "вольво", а потом пламя распространилось на соседние машины. На данный момент пожар потушен, на месте инцидента работают эксперты.
Ранее Лайф писал, что в Кабардино-Балкарии легковушка сорвалась с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем и загорелась. По данным Госавтоинспекции МВД по региону, погибло три человека.
Telegram / SHOT