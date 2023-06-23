Премьер-министр Индии призвал к прекращению кровопролития на Украине

Все государства сейчас должны делать всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие и способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в Вашингтоне, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

"Я теперь говорю прямо и публично: это не эра войны. Это эра диалога и дипломатии. И мы все должны делать всё что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей", — сказал политик.

По словам Моди, "с украинским конфликтом война вернулась в Европу", "это вызывает глубокую боль в регионе", и последствия очень серьёзные, особенно задеты страны Глобального Юга. Чтобы сохранить мировой порядок, необходимо мирное урегулирование споров и уважение территориальной целостности других государств.