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23 июня, 03:25

Премьер-министр Индии призвал к прекращению кровопролития на Украине

Все государства сейчас должны делать всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие и способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в Вашингтоне, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

"Я теперь говорю прямо и публично: это не эра войны. Это эра диалога и дипломатии. И мы все должны делать всё что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей", — сказал политик.

По словам Моди, "с украинским конфликтом война вернулась в Европу", "это вызывает глубокую боль в регионе", и последствия очень серьёзные, особенно задеты страны Глобального Юга. Чтобы сохранить мировой порядок, необходимо мирное урегулирование споров и уважение территориальной целостности других государств.

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А ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов приложить все возможные усилия для дипломатического решения украинского конфликта. Он считает, что для решения этой ситуации необходимо объединение всех стран.

Обложка ©

t.me / NarendraModi_Official

Лариса Сафронова
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