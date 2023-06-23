16-летний хоккеист казанского "Ак Барса" перенёс операцию после разрыва аневризмы

Вратаря детско-юношеской спортивной школы казанского "Ак Барса" 16-летнего Савву Скотникова, брата вратаря ЦСКА Всеволода Скотникова, прооперировали после разрыва врождённой аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщает хоккейная академия "Ак Барса".

Во время тренировки на частных сборах юный хоккеист потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где у него диагностировали разрыв аневризмы. В настоящий момент он прооперирован, за его жизнь борются лучшие специалисты.

Клуб сообщает, что оказывает всестороннюю помощь хоккеисту, и просит проявить понимание и не беспокоить его родственников в этот тяжёлый момент.