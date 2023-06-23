ФСБ показала задержание пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137
ФСБ России опубликовала кадры задержания пяти человек, которые пытались приобрести и вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137. По данным ведомства, преступники хранили контейнер с ним в гараже.
Момент задержания мужчин, которые пытались вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137. Видео © ЦОС ФСБ России
На кадрах видно, что мужчины приехали в гараж, где находились радиоактивные вещества, а потом поместили контейнер в багажник машины. После этого сотрудники ФСБ их задержали. В ходе допроса, представленного также на видео, один из преступников признался, зачем приехал и какая была цель у него и его сообщников.
"За изотопом — цезием-137, для транспортировки за границу", — ответил он, также добавив, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Напомним, утром 23 июня сообщалось, что ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву. Координировал действия задержанных гражданин Незалежной.
ЦОС ФСБ России