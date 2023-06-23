ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 07:00
5072

ФСБ показала задержание пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137

ФСБ России опубликовала кадры задержания пяти человек, которые пытались приобрести и вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137. По данным ведомства, преступники хранили контейнер с ним в гараже.

Момент задержания мужчин, которые пытались вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137. Видео © ЦОС ФСБ России

На кадрах видно, что мужчины приехали в гараж, где находились радиоактивные вещества, а потом поместили контейнер в багажник машины. После этого сотрудники ФСБ их задержали. В ходе допроса, представленного также на видео, один из преступников признался, зачем приехал и какая была цель у него и его сообщников.

"За изотопом — цезием-137, для транспортировки за границу", — ответил он, также добавив, что является гражданином ДНР, России и Украины.

В Щёлкове двое мужчин пытались купить радиоактивный цезий-137, образующийся в ядерном оружии
В Щёлкове двое мужчин пытались купить радиоактивный цезий-137, образующийся в ядерном оружии

Напомним, утром 23 июня сообщалось, что ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву. Координировал действия задержанных гражданин Незалежной.

BannerImage

ЦОС ФСБ России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar