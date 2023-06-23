В КБР задержали пять человек за хищение 70 млн рублей от продажи билетов на курорт

Сотрудники ФСБ и МВД России выявили хищение свыше 70 миллионов рублей, полученных от продажи электронных билетов (ски-пассы) на подъёмники горнолыжного курорта в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в хищении 70 млн рублей от продажи билетов на курорте в КБР. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Злоумышленники вносили недостоверные сведения в платёжно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" (ВТРК "Эльбрус"). В результате неправомерных действий указанных лиц акционерному обществу "Кавказ.РФ" причинён материальный ущерб в размере свыше 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Правоохранители установили, что в 2021 году специалист по техническому сопровождению платёжно-пропускной системы ВТРК "Эльбрус" департамента информационных технологий АО "Кавказ.РФ" сговорился с кассирами комплекса. Вместе они и похитили часть вырученных от продажи ски-пассов денег.

Правоохранители задержали пять человек. Во время обысков у них были изъяты телефоны с перепиской, относящейся к делу, и большая сумма денег, которая была получена в результате преступления. Задержанным предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Также суд постановил арестовать у организатора преступной схемы автомобили премиум-класса, недвижимость и банковские счета на общую сумму более 250 миллионов рублей. Решение принято в качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причинённого ущерба.