Социологи определили самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР
РБК: Жители Таджикистана больше всех готовы помогать релокантам из России
Душанбе. Дворец "Вахдат". Обложка © ИТАР-ТАСС / Олег Давыдов
Таджикистан оказался самой дружественной к релокантам страной бывшего СССР. К такому выводу пришли авторы исследования Центра социального проектирования "Платформа" и исследовательской компании "ОнИн" в девяти странах бывшего Советского Союза, сообщает РБК.
Так, более 66% опрошенных жителей Таджикистана считают, что мигрантам нужно помогать с изучением языка, культурной адаптацией и подбором работы. А 55% респондентов из республики приветствуют появление высококвалифицированных специалистов и рост спроса на услуги. В Узбекистане данный показатель составляет 46%, а в Киргизии 42%.
Также опрос показал, что 73% жителей Армении и 40% граждан Грузии считают, что приехавшие россияне могут принести пользу. При этом более 50% опрошенных из Белоруссии и Казахстана полагают, что релоканты не окажут существенного влияния на их жизнь.
Ранее профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков предложил проверять на детекторе лжи возвращающихся россиян. По его мнению, эти люди могут быть связаны со спецслужбами Украины или Запада.