Социологи определили самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР

Таджикистан оказался самой дружественной к релокантам страной бывшего СССР. К такому выводу пришли авторы исследования Центра социального проектирования "Платформа" и исследовательской компании "ОнИн" в девяти странах бывшего Советского Союза, сообщает РБК.

Так, более 66% опрошенных жителей Таджикистана считают, что мигрантам нужно помогать с изучением языка, культурной адаптацией и подбором работы. А 55% респондентов из республики приветствуют появление высококвалифицированных специалистов и рост спроса на услуги. В Узбекистане данный показатель составляет 46%, а в Киргизии 42%.

Также опрос показал, что 73% жителей Армении и 40% граждан Грузии считают, что приехавшие россияне могут принести пользу. При этом более 50% опрошенных из Белоруссии и Казахстана полагают, что релоканты не окажут существенного влияния на их жизнь.