Солнце покрылось множеством пятен, сообщили СМИ
Pravda.ru: Солнце покрылось множеством пятен и дыр
Солнце покрылось множеством пятен. По состоянию на 20 июня их число составило 181. Об этом пишет портал Pravda.ru.
Указывается, что 11-летний солнечный цикл, являющийся уже 25-м по счёту, находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и может продлиться до 2030-го. Установить солнечную активность можно по количеству появляющихся на звезде пятен. Для их подсчёта учёные придумали специальный показатель — число Вольфа. В начале цикла количество пятен уменьшается до нуля, а по мере его развития — растёт. Так, 18 июня в группе 3335 случилась вспышка класса М2.5. Из-за этого 21 и 22 июня ожидались нарушения геомагнитного поля Земли.
Ранее сообщалось, что на Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки. Из-за них частично нарушилась коротковолновая радиосвязь.
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