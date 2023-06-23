Солнце покрылось множеством пятен, сообщили СМИ

Указывается, что 11-летний солнечный цикл, являющийся уже 25-м по счёту, находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и может продлиться до 2030-го. Установить солнечную активность можно по количеству появляющихся на звезде пятен. Для их подсчёта учёные придумали специальный показатель — число Вольфа. В начале цикла количество пятен уменьшается до нуля, а по мере его развития — растёт. Так, 18 июня в группе 3335 случилась вспышка класса М2.5. Из-за этого 21 и 22 июня ожидались нарушения геомагнитного поля Земли.