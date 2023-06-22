Учёный дал оценку прогнозу о новой "затяжной магнитной буре" на Земле

Информация о мощной геомагнитной буре, которая накрыла сегодня Землю, не соответствует действительности. Об этом рассказал Агентству городских новостей "Москва" научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

"Эта информация неверная, я даже не знаю, откуда она появляется, поскольку есть международные стандарты и оценки и они показывают, что в ближайшие недели какие-либо сильные геомагнитные бури практически исключены", — подчеркнул Богачёв.