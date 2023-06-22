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22 июня, 16:27

Учёный дал оценку прогнозу о новой "затяжной магнитной буре" на Земле

Профессор РАН Богачёв опроверг сообщения о накрывшей Землю магнитной буре

Информация о мощной геомагнитной буре, которая накрыла сегодня Землю, не соответствует действительности. Об этом рассказал Агентству городских новостей "Москва" научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

"Эта информация неверная, я даже не знаю, откуда она появляется, поскольку есть международные стандарты и оценки и они показывают, что в ближайшие недели какие-либо сильные геомагнитные бури практически исключены", — подчеркнул Богачёв.

На Солнце произошли две ощутимые вспышки

На Солнце произошли две ощутимые вспышки

Прошлая магнитная буря накрыла Землю в ночь с субботы на воскресенье — с 17 на 18 июня. Эффект от неё продлился вплоть до 20 июня включительно. Согласно оценке учёных, после недельной передышки геомагнитные всплески должны возобновиться 28 июня.

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Ирина Фальке
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