В России предложили ввести мораторий на книги Полозковой из-за её слов о Прилепине

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил ввести мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой после её комментария о покушении на писателя Захара Прилепина и обратился по этому поводу к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

"Народный фронт выступает за мораторий на продажу книг поэтессы Веры Полозковой на территории России. С таким предложением руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом к президенту Российского книжного союза Сергею Владимировичу Степашину", — говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта.

Несколько лет назад поэтесса пообещала открыть бутылку лучшего шампанского, когда Захару Прилепину "наконец отстрелят башку". В недавнем интервью журналист "Дождя"* Михаил Козырев* спросил у Полозковой, удалось ли ей осуществить этот план после подрыва машины с писателем. Она ответила, что исполнители теракта недотянули до шампанского.

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Полозкову иноагентом после слов о "пивке" и Прилепине. Также общественник попросил правоохранителей проверить её на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации ВС РФ.