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23 июня, 10:14

Дочь Барановской и Аршавина стала ученицей года в гимназии имени Примакова

<p>Телеведущая Юлия Барановская с дочерью Яной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv</p>

Телеведущая Юлия Барановская с дочерью Яной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Дочь футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна стала ученицей года в гимназии имени Е.М. Примакова. Об этом мать девочки рассказала на своей странице в Instagram*.

Награда дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина за успехи в учёбе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Награда дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина за успехи в учёбе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Барановская выложила историю, в которой показала награду дочери и похвальный лист "за отличные успехи в учении", который девочке выдали на торжественной линейке.

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Всего у Барановской и Аршавина трое общих детей. Футболист и телеведущая стали парой в 2003 году, но через десять лет они расстались. Барановская заявляла, что отец не интересовался жизнью детей, однако в 2019 году футболист говорил, что снова стал видеться с ними.

Ранее Лайф рассказывал о том, что телеведущая Юлия Барановская приняла участие в презентации лимитированной детской модной коллекции в рамках всероссийского проекта "Министерство школьной моды". Также в мероприятии приняли участие Наталья Подольская, Юлия Савичева и другие звёзды.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Илья Суриков
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