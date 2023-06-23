Дочь Барановской и Аршавина стала ученицей года в гимназии имени Примакова

Дочь футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна стала ученицей года в гимназии имени Е.М. Примакова. Об этом мать девочки рассказала на своей странице в Instagram*.

Награда дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина за успехи в учёбе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Барановская выложила историю, в которой показала награду дочери и похвальный лист "за отличные успехи в учении", который девочке выдали на торжественной линейке.

Всего у Барановской и Аршавина трое общих детей. Футболист и телеведущая стали парой в 2003 году, но через десять лет они расстались. Барановская заявляла, что отец не интересовался жизнью детей, однако в 2019 году футболист говорил, что снова стал видеться с ними.

Ранее Лайф рассказывал о том, что телеведущая Юлия Барановская приняла участие в презентации лимитированной детской модной коллекции в рамках всероссийского проекта "Министерство школьной моды". Также в мероприятии приняли участие Наталья Подольская, Юлия Савичева и другие звёзды.