В ещё одном регионе Украины объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления

В ещё одном регионе Украины объявлена всеобщая мобилизация на фоне новых сообщений о неудачах ВСУ в ходе контрнаступления. Это произошло в Черниговской области, пишет местное издание "Страна".

Так, все граждане этого региона в возрасте от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учёте, обязаны явиться без повестки в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) для "уточнения военно-учётных данных и их пригодности к прохождению военной службы".