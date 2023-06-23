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Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 09:58
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В ещё одном регионе Украины объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления

"Страна.ua": Всеобщая мобилизация объявлена в Черниговской области Украины

В ещё одном регионе Украины объявлена всеобщая мобилизация на фоне новых сообщений о неудачах ВСУ в ходе контрнаступления. Это произошло в Черниговской области, пишет местное издание "Страна".

Так, все граждане этого региона в возрасте от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учёте, обязаны явиться без повестки в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) для "уточнения военно-учётных данных и их пригодности к прохождению военной службы".

Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне провала контрнаступления ВСУ
Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне провала контрнаступления ВСУ

Ранее Лайф писал, что в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. СМИ опубликовали указ местного военкомата об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Иван Косицын
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