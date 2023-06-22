Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне провала контрнаступления ВСУ

Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне новых сообщений о неудачах ВСУ в ходе распиаренного контрнаступления. Всем военнообязанным предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок, свидетельствует опубликованный украинским изданием "Страна" приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.

Согласно документу, требование явиться в военкомат в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ распространяется и на тех, кто не прописан в Оболонском районе Киева, а только проживает там. Уклонистам пригрозили уголовным наказанием.