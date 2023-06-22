Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне провала контрнаступления ВСУ
Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве вслед за Ивано-Франковском
Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве на фоне новых сообщений о неудачах ВСУ в ходе распиаренного контрнаступления. Всем военнообязанным предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок, свидетельствует опубликованный украинским изданием "Страна" приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Согласно документу, требование явиться в военкомат в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ распространяется и на тех, кто не прописан в Оболонском районе Киева, а только проживает там. Уклонистам пригрозили уголовным наказанием.
Издание не знает, выпущены ли аналогичные приказы военкомами других районов украинской столицы, но полагает, что такие меры принимаются по всему Киеву.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что украинская армия сейчас занимается перегруппировкой. А секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с начала контрнаступления ВСУ уничтожили более 13 тысяч украинских военных. Также российские военные успешно отбили за сутки пять попыток ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. В Госдуме же заявили, что контрнаступление обернулось для ВСУ катастрофой.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo