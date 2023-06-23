Турчак заявил, что пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину
Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь генсовета "Единой России" и глава группы Андрей Турчак. В нём, в частности, содержатся инициативы по упрощению госзакупок беспилотников и их производства.
"Рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. Но остаётся немало проблем, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений", — отметил Турчак.
По итогам проведённого анализа рабочая группа предложила в том числе учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Кроме того, предлагается предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их. Также рабочая группа считает нужным изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчёта платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте.
Кроме того, появилась инициатива предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах РФ, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны спецоперации и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО. По словам Турчака, среди других предложений — инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, урегулирование вопросов вступления в наследство в случае, если извещение о гибели участника СВО приходит с большим опозданием.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия всё ещё не исчерпала свои резервы, поэтому командованию российских войск важно исходить из реалий при построении боевых задач. Глава государства отметил, что ВСУ ещё не задействовали ряд стратегических резервов.
ТАСС / Сергей Савостьянов