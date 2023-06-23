Турчак заявил, что пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину

Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь генсовета "Единой России" и глава группы Андрей Турчак. В нём, в частности, содержатся инициативы по упрощению госзакупок беспилотников и их производства.

"Рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. Но остаётся немало проблем, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений", — отметил Турчак.

По итогам проведённого анализа рабочая группа предложила в том числе учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Кроме того, предлагается предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их. Также рабочая группа считает нужным изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчёта платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте.

Кроме того, появилась инициатива предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах РФ, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны спецоперации и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО. По словам Турчака, среди других предложений — инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, урегулирование вопросов вступления в наследство в случае, если извещение о гибели участника СВО приходит с большим опозданием.