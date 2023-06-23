Регион

Уведомления отключены

23 июня, 10:31

В центре Москвы бетонная плита рухнула со здания на "Мерседес" и "Тойоту"

<p>В Кривоколенном переулке в Москве бетонная плита упала на припаркованные автомобили. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Кривоколенном переулке в Москве бетонная плита упала на припаркованные автомобили. Фото © Telegram / SHOT

В центре Москвы бетонная плита упала со здания на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Тойота". Инцидент произошёл в Кривоколенном переулке в Басманном районе.

Судя по кадрам с места случившегося, плита сильно деформировала переднюю часть одной иномарки и заднюю часть другой. Как сообщает SHOT, она рухнула во время ремонтных работ на крыше и фасаде строения. В результате никто не пострадал, на место инцидента выехали экстренные службы.

Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту многоэтажки в Воскресенске

Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту многоэтажки в Воскресенске

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге обрушилась часть здания бывшего завода имени Козицкого. Обломки строения проломили забор и высыпались на проезжую часть.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров