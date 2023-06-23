В центре Москвы бетонная плита рухнула со здания на "Мерседес" и "Тойоту"

В центре Москвы бетонная плита упала со здания на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Тойота". Инцидент произошёл в Кривоколенном переулке в Басманном районе.

Судя по кадрам с места случившегося, плита сильно деформировала переднюю часть одной иномарки и заднюю часть другой. Как сообщает SHOT, она рухнула во время ремонтных работ на крыше и фасаде строения. В результате никто не пострадал, на место инцидента выехали экстренные службы.