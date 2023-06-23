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23 июня, 12:03

Предупреждавшего о вручении повесток украинца приговорили к тюремному сроку

В Киеве осудили на пять лет администратора телеграм-канала с данными о повестках

В Киеве вынесли приговор администратору телеграм-канала, который раскрывал информацию о местах, где работники территориальных центров комплектации (ТЦК) раздавали повестки в армию. Дарницкий районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Фигурант осуждён за распространение информации с ограниченным доступом по уголовной статье о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Администратор канала сообщал о местонахождении сотрудников ТЦК, используя фразы "По возможности не заезжайте", "Будьте осторожны". Суд пришёл к выводу, что такие действия дискредитировали работу ТЦК и привели к напряжению в обществе. Приговор был вынесен ещё 5 июня.

Более 30 украинских военных осудили в ДНР и ЛНР за преступления против мирных жителей

Более 30 украинских военных осудили в ДНР и ЛНР за преступления против мирных жителей

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. Это произошло на фоне новых сообщений о неудачах Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления.

Обложка ©

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Илья Суриков
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