Предупреждавшего о вручении повесток украинца приговорили к тюремному сроку

В Киеве вынесли приговор администратору телеграм-канала, который раскрывал информацию о местах, где работники территориальных центров комплектации (ТЦК) раздавали повестки в армию. Дарницкий районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Фигурант осуждён за распространение информации с ограниченным доступом по уголовной статье о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Администратор канала сообщал о местонахождении сотрудников ТЦК, используя фразы "По возможности не заезжайте", "Будьте осторожны". Суд пришёл к выводу, что такие действия дискредитировали работу ТЦК и привели к напряжению в обществе. Приговор был вынесен ещё 5 июня.