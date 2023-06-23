Предупреждавшего о вручении повесток украинца приговорили к тюремному сроку
В Киеве осудили на пять лет администратора телеграм-канала с данными о повестках
В Киеве вынесли приговор администратору телеграм-канала, который раскрывал информацию о местах, где работники территориальных центров комплектации (ТЦК) раздавали повестки в армию. Дарницкий районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Фигурант осуждён за распространение информации с ограниченным доступом по уголовной статье о препятствовании законной деятельности ВСУ.
Администратор канала сообщал о местонахождении сотрудников ТЦК, используя фразы "По возможности не заезжайте", "Будьте осторожны". Суд пришёл к выводу, что такие действия дискредитировали работу ТЦК и привели к напряжению в обществе. Приговор был вынесен ещё 5 июня.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. Это произошло на фоне новых сообщений о неудачах Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления.
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