Россия не будет уведомлять США об испытаниях ядерных дронов "Посейдон", заявили в МИД
Рябков: Россия не будет уведомлять США об испытаниях беспилотников "Посейдон"
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва не будет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников "Посейдон". По словам дипломата, соглашения, заключённые в 80-х годах прошлого века, касаются только обмена уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проведения масштабных стратегических учений.
"Ни то ни другое не относится к этой новой перспективной системе. И вообще, испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", — указал замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.
"Посейдон" 2М39 — проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой. Он разрабатывается конструкторскими бюро "Рубин" и "Малахит". Ранее СМИ сообщали, что дивизия спецподлодок с "Посейдонами" будет сформирована на Камчатке к концу 2024 – началу 2025 года.
Также в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес". Он предназначен для поражения танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ