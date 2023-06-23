Россия не будет уведомлять США об испытаниях ядерных дронов "Посейдон", заявили в МИД

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва не будет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников "Посейдон". По словам дипломата, соглашения, заключённые в 80-х годах прошлого века, касаются только обмена уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проведения масштабных стратегических учений.

"Ни то ни другое не относится к этой новой перспективной системе. И вообще, испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", — указал замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.

"Посейдон" 2М39 — проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой. Он разрабатывается конструкторскими бюро "Рубин" и "Малахит". Ранее СМИ сообщали, что дивизия спецподлодок с "Посейдонами" будет сформирована на Камчатке к концу 2024 – началу 2025 года.