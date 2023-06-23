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23 июня, 13:39

"Патрона на такое говно жалко": Медведев назвал президента Польши Дуду мразью и ублюдком

Медведев: Нет смысла в переговорах с "ублюдками и мразями", как Дуда

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Польши Анджея Дуду мразью и ублюдком. Так политик отреагировал на то, что польский лидер ранее сравнил РФ с диким зверем, которого необходимо пристрелить.

"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко", — написал Медведев в телеграм-канале.

В XVIII веке за такое высказывание, как отметил зампред Совбеза, Дуду попросту казнили бы четвертованием на Красной площади, но современная Россия "отомстит по-другому".

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Ранее поляки освистали Дуду на открытии Европейских игр в Кракове. Также неодобрительные возгласы прозвучали в адрес министра государственных активов Польши Яцека Сасина.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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