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22 июня, 13:01

Поляки позорно освистали своего президента Анджея Дуду на открытии Евроигр

Польский министр Сасин обиделся на освиставших его и Дуду на открытии Евроигр

<p>Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © <a href="https://www.prezydent.pl/prezydent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prezydent.pl</a></p>

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © prezydent.pl

Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что его оскорбила реакция зрителей на него и президента страны Анджея Дуду, которых поляки встретили свистом на открытии Европейских игр в Кракове.

Зрители освистали Дуду сразу, как только его представил ведущий на церемонии открытия. Позже публика также неодобрительно встретила и Сасина во время его выступления. Политик обвинил "кучку хейтеров" в нелюбви к Польше.

Поляки освистали власти Польши на церемонии открытия Евроигр. Видео © Twitter / @NocnaZ

"Группа политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!" — заявил он у себя в Twitter.

Дуда назвал лозунг председательства Варшавы в ЕС

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4 июня польская оппозиция провела в Варшаве крупный марш протеста в знак несогласия с правящей в Польше партией "Право и справедливость". На протесты пришло несколько десятков тысяч человек. В целом поляки недовольны тем, что страну захлестнула волна "нищих краж" из-за подорожания продуктов, а из-за роста преступности люди боятся возвращения лихих девяностых.

Ирина Фальке
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