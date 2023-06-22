Поляки позорно освистали своего президента Анджея Дуду на открытии Евроигр
Польский министр Сасин обиделся на освиставших его и Дуду на открытии Евроигр
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © prezydent.pl
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что его оскорбила реакция зрителей на него и президента страны Анджея Дуду, которых поляки встретили свистом на открытии Европейских игр в Кракове.
Зрители освистали Дуду сразу, как только его представил ведущий на церемонии открытия. Позже публика также неодобрительно встретила и Сасина во время его выступления. Политик обвинил "кучку хейтеров" в нелюбви к Польше.
Поляки освистали власти Польши на церемонии открытия Евроигр. Видео © Twitter / @NocnaZ
"Группа политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!" — заявил он у себя в Twitter.
4 июня польская оппозиция провела в Варшаве крупный марш протеста в знак несогласия с правящей в Польше партией "Право и справедливость". На протесты пришло несколько десятков тысяч человек. В целом поляки недовольны тем, что страну захлестнула волна "нищих краж" из-за подорожания продуктов, а из-за роста преступности люди боятся возвращения лихих девяностых.