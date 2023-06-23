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23 июня, 14:07

"Так быстро летит": Поляков напугал светящийся загадочный объект в небе

В небе над Польшей сняли светящийся неопознанный объект

Минувшей ночью в небе над Польшей заметили светящийся неопознанный объект. По словам очевидцев, он наблюдался в северной и юго-восточной частях страны.

Поляки заметили в небе светящийся загадочный объект. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / glowawgwiazdach

"Что это? Так быстро летит", — удивляется голос за кадром.

Сейчас пользователи соцсетей гадают, что это могло быть. Так, местный астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идёт об обломках искусственного спутника Земли. Однако некоторые эксперты считают, что загадочный объект — это сошедшая с орбиты китайская ракета Chang Zheng 2D, которая могла разделиться на две части.

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Ранее Лайф сообщал, что в небе над Адлером заметили "воздушный поезд" из спутников Starlink Илона Маска. Объекты также пролетели над Сочи, Анапой, Туапсе и другими районами Краснодарского края.

Обложка ©

Кадр из видео Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / glowawgwiazdach

Наталья Исакова
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