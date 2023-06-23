Садовод объяснил, как молоко и йод могут повысить урожайность огурцов

Раствор из йода и молока поможет вырастить хороший урожай вкусных свежих огурцов. Благодаря такому "прикорму" в процессе роста стебли окрепнут, поэтому не повредятся из-за внешних воздействий. Главное — применять раствор бездумно нельзя, рассказал садовод Пётр Тимченко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Как известно, йод — это непревзойдённый антисептик, а молоко — источник лактозы. Вместе они способны защитить плоды огурцов от грибков, вирусов и различных бактерий", — объяснил эксперт.

При этом Тимченко строго-настрого запретил использовать ингредиенты раздельно, иначе урожай будет испорчен. При приготовлении этого чудодейственного средства обязательно нужно задействовать разведённое молоко. На литр жидкости требуется примерно 25–30 капель йода. В раствор ещё следует добавить 30–40 граммов обычного мыла, предварительно измельчив его на тёрке.

Один литр жидкости предназначен для одного квадратного метра. Причём опрыскивать нужно после захода солнца. Процедуру выполнять следует снизу вверх — от корней. Повторять опрыскивание стоит один раз в 14 дней. Если листья получили ожоги, то Тимченко посоветовал в следующий раз уменьшить количество капель йода.