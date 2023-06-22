Чем опасны водянистые огурцы и можно ли на глаз определить нитраты: Эксперт дала советы

Многие россияне, покупая овощи в магазинах и на рынках, часто задаются вопросом: нет ли в продуктах "химии", например тех самых опасных нитратов. Лайф спросил у руководителя физико-химической лаборатории "Серконс ЭКО" Юлии Митиной, можно ли на глаз определить некачественный огурец, а также какие ещё вредные вещества могут содержаться в овощах и чем это грозит организму.

Можно ли определить огурец с нитратами на глаз?

"По внешнему виду нельзя отличить "экологически чистый" огурец от огурца с нитратами. Проверить их наличие можно только в лабораторных условиях. Исследование на содержание нитратов длится около 4 часов... Если возникают вопросы к магазинным овощам, лучше отдать их в сертифицированную оснащённую лабораторию", — рассказала собеседница Лайфа.

Однако она обнадёжила, рассказав про специальные тест-полоски, с помощью которых можно выявить "нитратный" продукт в домашних условиях. Они просто прикладываются к срезу овоща и меняют цвет при обнаружении вредной "химии". Приборы же вроде "бытового нитратомера", которые стали популярны в последнее время, стоят дорого и не очень точно определяют наличие нитратов в овощах, подчеркнула Митина.

Водянистый огурец — превосходный "транспорт" для доставки вредных и опасных веществ в организм человека. Unsplash

Какие же вредные вещества могут содержаться в огурцах?

По словам эксперта, обычно свежие овощи проверяют на содержание мышьяка, свинца, кадмия, ртути, нитратов, пестицидов, радионуклидов. Также не допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших (промежуточный этап развития паразитов во время перехода от носителя к носителю), патогенных микроорганизмов. Также Митина обратила внимание на водянистые огурцы, которые могут навредить организму.

"Огурцы на 95% состоят из воды. Поэтому в них растворяются не только полезные, но и опасные для здоровья вещества. Если огурцы росли в почве, которая была загрязнена химикатами, то они обязательно впитали это в себя и их нельзя употреблять в пищу. Водянистый овощ — превосходный "транспорт" для доставки вредных и опасных веществ в организм человека", — предупредила она.

Чем опасны нитраты?

При попадании в организм нитраты превращаются в нитриты, которые могут накапливаться и вызывать онкологические заболевания. Кроме того, нитриты способствуют производству метгемоглобина — вещества, которое затрудняет процесс циркуляции кислорода в крови, предупредила Митина. Также нитраты провоцируют появление аллергии, проблемы с почками, сердечно-сосудистой, иммунной и опорно-двигательной системами.