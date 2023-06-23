Москвичей ждут магнитные бури и самые пасмурные выходные с начала лета

В этот уикенд Москва будет затянута облаками. В пятницу, 23 июня, ожидаются сильные осадки, потом москвичей ждёт холод и будет пасмурно, так что для дачи с шашлыками такая погода будет совершенно неподходящей.

Стоит учитывать, что из-за высокой влажности воздуха может быть душно и тяжело дышать. Поэтому пейте достаточное количество воды. Для аллергиков, напротив, погода будет благоприятной — улучшилась экология после выпадения осадков и ветров.

Температура воздуха будет колебаться от 20°C до 23°C, так что не забывайте про зонты и лёгкую обувь, чтобы не испортить свой отдых. В субботу будет пасмурно, а в воскресенье облачно.

В целом погода на выходные в Москве будет переменчивой, но это не должно помешать вам насладиться своими выходными и провести их с пользой для души и тела.

Прогноз погоды на субботу, 24 июня

В субботу днём прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с, возможны порывы до 18 м/с, ночью — северный и северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/c. Влажность 68%.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., в пределах нормы.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 июня

В воскресенье, 25 июня, температурные значения особо не изменятся. Так, в течение суток ожидается переменная облачность, ночью — 14°C–16°C, а днём — 21°C–23°C. Ветер в последний день этой недели будет умеренный юго-восточный.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., в пределах нормы.

Магнитные бури 24–25 июня

Магнитная буря довольно высокой интенсивности накроет Землю в период с 18 по 24 июня. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Далее ожидается благоприятная магнитосфера.

Магнитные бури и переменчивая погода могут сказаться на здоровье метеочувствительных людей: могут встречаться такие симптомы, как лёгкое недомогание, слабость, потеря аппетита, головокружение, шум в ушах, боль в глазах, мигрень, скачки давления, сердцебиение, обострение хронических болезней. Боли, связанные с метеочувствительностью, легко спутать с болями при хронических заболеваниях.

Что делать в пасмурную погоду в Москве

В пасмурную погоду в Москве есть множество вариантов, как провести время. Вот несколько идей:

Посетите музеи и галереи: Москва богата культурными достопримечательностями. Исследуйте музеи, галереи и выставочные залы, где вы сможете насладиться искусством и историей. Проведите день в торговых центрах: В Москве есть множество больших торговых центров, где можно провести время, делая покупки, посещая рестораны, кинотеатры или развлекательные центры. Посетите кафе или рестораны: Пасмурная погода идеально подходит для проведения времени в уютных кафе или ресторанах. Расположитесь с книгой или журналом, наслаждайтесь вкусной едой и напитками. Пойдите в кино или театр: Проведите время, посещая кинотеатры или театры, чтобы насладиться новыми фильмами, спектаклями или концертами. Посетите аквапарк или бассейн: Если вы любите водные развлечения, пасмурный день может быть отличной возможностью посетить аквапарк или бассейн, чтобы поплавать и расслабиться. Занимайтесь спортом в закрытых помещениях: Пасмурная погода не мешает заниматься спортом. Посетите тренажёрный зал, фитнес-студию или бассейн, чтобы поддерживать форму и зарядиться энергией. Проведите время с друзьями или семьёй: Пригласите друзей или близких на домашнюю встречу, устройте игровой вечер или смотрите фильмы вместе. Это отличный способ провести время, наслаждаясь компанией друг друга. В субботу, 24 июня, в Москве будут отмечать День молодёжи, поэтому посмотрите варианты праздничных мероприятий к этой дате.