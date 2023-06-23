В Госдуме разработают проект, закрепляющий в законе понятие "дипфейк"

Законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "дипфейк", будет разработан в осеннюю сессию Госдумы РФ. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Ранее я уже рассказывал о появлении системы мониторинга аудиовизуальных материалов в режиме реального времени. Следующий шаг — закрепить "дипфейки" в нашем законодательстве и поставить этому явлению прочный заслон", — отметил парламентарий.

По мнению Хинштейна, такой шаг должен помочь в борьбе с мошенничеством. Депутат указал, что сейчас с помощью нейросетей уже заменяются лица на видео и фото. Дипфейки способны "и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и — что особенно важно в текущей ситуации — становиться оружием в информационной войне", подчеркнул парламентарий.