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23 июня, 16:20

Эксперт рассказал, почему одни продукты "цепляют" покупателей больше других

Диетолог Гинзбург: Яркая еда пробуждает аппетит и желание купить её

Яркая еда пробуждает у людей аппетит и провоцирует их на покупку. Поэтому производители следят за внешним видом продукции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт отметил, что аппетит вызывает, к примеру, красная клубника или коричневый шоколад. А вот "серая" продукция, наоборот, притупляет желание поесть.

"Если еда не будет визуально привлекать человека, будет как-то невкусно пахнуть, то, наверно, много такой не съесть", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам диетолога, многие люди на диете специально исключают из рациона яркую еду. Но при этом не все из них получают удовольствие от употребления пищи и впадают в состояние неудовлетворённости. В таком случае возможны резкие срывы в сторону определённых "желанных" продуктов. Поэтому обмануть мозг цветом пищи не получится, считает эксперт.

Названы продукты, снижающие уровень "плохого" холестерина

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Чтобы потреблять меньше, Гинзбург советует прибегать не к отказу от вкусного, а заменять его альтернативными вариантами. Например, вместо сладостей подойдут сухофрукты, орехи или шоколад без сахара.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые спасут в жару. В частности, речь идёт о помидорах.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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