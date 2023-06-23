Сумма миллиардная: Найдена самая дорогая квартира в России

Найдена самая дорогая квартира в России: она стоит почти три миллиарда рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба сервиса "Авито Недвижимость".

Шестикомнатный пентхаус с ценником 2,94 миллиарда рублей находится в Гранатном переулке в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов. Площадь квартиры составляет 975 квадратных метров. Она занимает весь последний этаж камерного жилого дома "Гранатный Палас" класса делюкс, который был возведён в 2009 году, а это для данного района считается огромной редкостью. Причём в самом здании, согласно объявлению, собственный фитнес-клуб, бассейн, SPA-кабинет и салон красоты, а также мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон, библиотека, детская игровая комната.