Сумма миллиардная: Найдена самая дорогая квартира в России
Avito: Самая дорогая квартира в России стоит почти три миллиарда рублей
Самая дорогая в России квартира за почти три миллиарда рублей. Обложка © Avito.Live
Найдена самая дорогая квартира в России: она стоит почти три миллиарда рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба сервиса "Авито Недвижимость".
Шестикомнатный пентхаус с ценником 2,94 миллиарда рублей находится в Гранатном переулке в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов. Площадь квартиры составляет 975 квадратных метров. Она занимает весь последний этаж камерного жилого дома "Гранатный Палас" класса делюкс, который был возведён в 2009 году, а это для данного района считается огромной редкостью. Причём в самом здании, согласно объявлению, собственный фитнес-клуб, бассейн, SPA-кабинет и салон красоты, а также мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон, библиотека, детская игровая комната.
А вот у простых россиян, которые не могут позволить себе квартиру за три миллиарда, другие заботы. Например, как сэкономить на покупке жилья. В Госдуме ранее анонсировали новую льготную ипотеку для одиноких россиян. По словам депутата Екатерины Стенякиной, Минстрой РФ и Росмолодёжь находятся уже на финальном этапе создания дополнительных мер поддержки молодых людей в вопросе покупки недвижимости.