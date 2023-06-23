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23 июня, 15:12

Украинский генерал признал, что российские войска предугадывают действия ВСУ

Украинский генерал Сырский: Российские войска предугадывают действия ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о том, что ВС РФ предугадывают действия ВСУ и выстраивают прочную оборону. Об этом он рассказал в интервью газете Guardian.

"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — указал генерал.

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Сырский добавил, что для ВСУ сложилась тяжёлая ситуация на передовой.

Ранее в США заявили о неоправдавшихся ожиданиях от контрнаступления ВСУ. По словам американского руководства, которое приводит телеканал CNN, российская оборона оказалась настолько хорошо укреплена, что украинским военным не удалось нигде её прорвать. Помимо этого, ВС РФ отлично справились с подавлением бронетехники противника при помощи ракетных ударов и мин, а также эффективно использовали авиацию.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Илья Суриков
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