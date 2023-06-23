Украинский генерал признал, что российские войска предугадывают действия ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о том, что ВС РФ предугадывают действия ВСУ и выстраивают прочную оборону. Об этом он рассказал в интервью газете Guardian.

"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — указал генерал.

Сырский добавил, что для ВСУ сложилась тяжёлая ситуация на передовой.