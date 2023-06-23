На популярном курорте в Турции вспыхнул лесной пожар
В Турции разгорелся пожар в лесной зоне курортного Мармариса
В Турции вспыхнул пожар в лесной зоне популярного у туристов Мармариса, сообщает TRT Haber.
Видео © Telegram / TRT Haber
По данным телеканала, огонь тушат больше 20 пожарных машин, а также четыре вертолёта и пять самолётов. Отдыхающие в соцсетях делятся эпичными кадрами горящих лесов, примыкающих к туристической зоне.
К слову, курорт уже горел в прошлом году. Тогда в тушении огня тоже были задействованы вертолёты, спринклеры, строительная техника и множество лесных рабочих.
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Кадр из видео Telegram / TRT Haber