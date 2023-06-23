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23 июня, 15:27

На популярном курорте в Турции вспыхнул лесной пожар

В Турции разгорелся пожар в лесной зоне курортного Мармариса

В Турции вспыхнул пожар в лесной зоне популярного у туристов Мармариса, сообщает TRT Haber.

Видео © Telegram / TRT Haber

По данным телеканала, огонь тушат больше 20 пожарных машин, а также четыре вертолёта и пять самолётов. Отдыхающие в соцсетях делятся эпичными кадрами горящих лесов, примыкающих к туристической зоне.

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К слову, курорт уже горел в прошлом году. Тогда в тушении огня тоже были задействованы вертолёты, спринклеры, строительная техника и множество лесных рабочих.

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Кадр из видео Telegram / TRT Haber

Наталья Исакова
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