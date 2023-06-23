На популярном курорте в Турции вспыхнул лесной пожар

В Турции вспыхнул пожар в лесной зоне популярного у туристов Мармариса, сообщает TRT Haber.

Видео © Telegram / TRT Haber

По данным телеканала, огонь тушат больше 20 пожарных машин, а также четыре вертолёта и пять самолётов. Отдыхающие в соцсетях делятся эпичными кадрами горящих лесов, примыкающих к туристической зоне.