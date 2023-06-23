Почти каждый пятый россиянин подыгрывал телефонным мошенникам

Практически каждый пятый россиянин (15%) подыгрывал телефонным мошенникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru, в котором принимали участие свыше 18 тысяч человек.

Согласно данным исследования, 3% респондентов ругались и унижали мошенников, а 1% опрошенных вели со злоумышленниками разговоры о жизни. Еще 1% соотечественников заявили, что пытались отговорить их от занятий противоправной деятельностью. Большинство же россиян (62%) сразу бросают трубку, как только понимают, что на другом конце провода находится аферист.

Как отметила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина, определить, что вам звонит мошенник, достаточно просто. Прежде всего аферисты запрашивают конфиденциальную информацию, а также просят свою жертву действовать максимально оперативно, чтобы не дать ей возможности посоветоваться с близкими.