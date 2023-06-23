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23 июня, 16:29

Академик Дедов рассказал Путину о причинах роста заболевших диабетом в России

Эндокринолог Дедов: Заболеваемость диабетом растёт из-за хронических болезней

В России растёт количество людей с диабетом. Это может быть связано не с генетикой, а с хроническими заболеваниями. Об этом рассказал президент Национального медицинского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик Российской академии наук (РАН) Иван Дедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

"К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор", — отметил он.

Дедов считает, что количество россиян с диабетом увеличивается из-за тревоги, психологической нагрузки, а также хронических заболеваний. Во время беседы президент поинтересовался, как развивается центр эндокринологии. В ответ на это Дедов указал, что у него есть ряд предложений, которые нужно обсудить.

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Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказала, что квас не стоит пить людям с заболеваниями желудка и диабетом. Этот напиток опасен для них, так как является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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