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23 июня, 17:45

ЦБ РФ с 1 сентября ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

Центробанк России решил с 1 сентября этого года повысить для банков надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам", — говорится в сообщении.

Средний уровень надбавки по займам увеличится с 0,21 до 0,89. К слову, в начале прошлого года он составлял 1,23. Предполагается, что под надбавки попадёт 82% выдачи по кредитным картам и 66% выдачи — по кредитам наличными. Данная мера, как пояснили в ЦБ, направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

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Ранее сообщалось, что в России выдача потребительских кредитов вернулась к докризисным показателям. Больше всего займов выдают в Москве — 62,7 млн рублей, далее следуют Московская область — 45,9 млн рублей, Санкт-Петербург — 25,5 млн рублей, Тюменская область — 24,3 млн рублей, Краснодарский край — 22,1 млн рублей.

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LIFE / Владимир Суворов

Наталья Исакова
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