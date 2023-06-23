ЦБ РФ с 1 сентября ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Центробанк России решил с 1 сентября этого года повысить для банков надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам", — говорится в сообщении.
Средний уровень надбавки по займам увеличится с 0,21 до 0,89. К слову, в начале прошлого года он составлял 1,23. Предполагается, что под надбавки попадёт 82% выдачи по кредитным картам и 66% выдачи — по кредитам наличными. Данная мера, как пояснили в ЦБ, направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Ранее сообщалось, что в России выдача потребительских кредитов вернулась к докризисным показателям. Больше всего займов выдают в Москве — 62,7 млн рублей, далее следуют Московская область — 45,9 млн рублей, Санкт-Петербург — 25,5 млн рублей, Тюменская область — 24,3 млн рублей, Краснодарский край — 22,1 млн рублей.
LIFE / Владимир Суворов