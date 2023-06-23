Захарова объяснила, почему Германию можно считать спонсором терроризма

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости об утечках из Минобороны ФРГ, согласно которым в Берлине не исключают причастности Киева к подрыву аммиакопровода Тольятти – Одесса. Причина этого, как пишут немецкие СМИ, — помешать реализации зерновой сделки в полном формате.

"Мало того, Министерство обороны ФРГ, по информации местных СМИ, прямо называет подобную деятельность "диверсиями". Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса. В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.