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23 июня, 18:34

Захарова объяснила, почему Германию можно считать спонсором терроризма

Представитель МИД РФ Захарова: ФРГ спонсирует терроризм, поставляя оружие Киеву

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости об утечках из Минобороны ФРГ, согласно которым в Берлине не исключают причастности Киева к подрыву аммиакопровода Тольятти – Одесса. Причина этого, как пишут немецкие СМИ, — помешать реализации зерновой сделки в полном формате.

"Мало того, Министерство обороны ФРГ, по информации местных СМИ, прямо называет подобную деятельность "диверсиями". Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.

Захарова добавила, что дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм.

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Напомним, ранее в Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса. В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов

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